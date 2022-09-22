Врач рассказал, как электронные сигареты вызывают зависимость

«Мы и Росстат проводили исследования — вроде бы уменьшается распространённость использования обычных сигарет, но при этом возрастает потребление электронных. Люди, которые пользуются ими, зарабатывают никотиновую зависимость», — объяснила Гамбарян в беседе с URA.RU.