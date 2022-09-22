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41 минуту назад

Пульмонолог Гамбарян рассказала, что электронные сигареты вызывают зависимость

RT на русском

Кандидат медицинских наук Маринэ Гамбарян, врач-пульмонолог, руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, назвала переход на электронные сигареты худшим способом отказа от курения.

Врач рассказал, как электронные сигареты вызывают зависимость
Фото: unsplash.comunsplash.com

«Мы и Росстат проводили исследования — вроде бы уменьшается распространённость использования обычных сигарет, но при этом возрастает потребление электронных. Люди, которые пользуются ими, зарабатывают никотиновую зависимость», — объяснила Гамбарян в беседе с URA.RU.

Пульмонолог подчеркнула, что в электронных сигаретах содержится очень много вредных и опасных для здоровья веществ.

ЗОЖ,Минздрав РФ,Росстат,
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