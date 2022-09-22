Терапевт предупредил о вреде секса для некоторых людей

По уровню физической нагрузки секс сравним с бегом с трусцой, потому он способен навредить при наличии в анамнезе ряда хронических болезней, сообщил врач-терапевт, пульмонолог Олег Абакумов. В беседе с «Лентой.ру» он предупредил об опасности частых половых контактов для некоторых категорий людей.

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Как отметил врач, международные исследования доказали, что регулярные физические нагрузки, к которым можно отнести занятия сексом, хотя бы дважды в неделю существенно снижают риск сердечного приступа. Однако у этого правила есть исключения, и в некоторых случаях половой контакт может нанести вред здоровью.

Сексуальные контакты могут быть опасны при наличии нарушений в работе сердечно-сосудистой системы, продолжил Абакумов. По его словам, высокое давление, перебои в работе сердца и боль в области груди, нехватка воздуха при ходьбе или подъеме на третий этаж, отеки ног являются признаками, что сердце испытывает нагрузку. В таком случае секс может спровоцировать у человека приступ.

Абакумов подчеркнул, что занятия сексом — проблема для сердечников, ведь люди с данными патологиями быстрее устают и принимают ряд препаратов, в частности, бета-блокаторы, которые способствуют снижению либидо. Однако категорический запрет на интимную близость встречается крайне редко, отметил врач: