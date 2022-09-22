Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+21° в 
USD 60.87EUR 60.21
Войти в почту
3 часа назад

Терапевт предупредил о вреде секса для некоторых категорий людей

Lenta.ruиещё 2

По уровню физической нагрузки секс сравним с бегом с трусцой, потому он способен навредить при наличии в анамнезе ряда хронических болезней, сообщил врач-терапевт, пульмонолог Олег Абакумов. В беседе с «Лентой.ру» он предупредил об опасности частых половых контактов для некоторых категорий людей.

Терапевт предупредил о вреде секса для некоторых людей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как отметил врач, международные исследования доказали, что регулярные физические нагрузки, к которым можно отнести занятия сексом, хотя бы дважды в неделю существенно снижают риск сердечного приступа. Однако у этого правила есть исключения, и в некоторых случаях половой контакт может нанести вред здоровью.

Сексуальные контакты могут быть опасны при наличии нарушений в работе сердечно-сосудистой системы, продолжил Абакумов. По его словам, высокое давление, перебои в работе сердца и боль в области груди, нехватка воздуха при ходьбе или подъеме на третий этаж, отеки ног являются признаками, что сердце испытывает нагрузку. В таком случае секс может спровоцировать у человека приступ.

Абакумов подчеркнул, что занятия сексом — проблема для сердечников, ведь люди с данными патологиями быстрее устают и принимают ряд препаратов, в частности, бета-блокаторы, которые способствуют снижению либидо. Однако категорический запрет на интимную близость встречается крайне редко, отметил врач:

«Специалисты запрещают половые контакты только на период реабилитации после операций, в том числе на сердце, или перенесенного инфаркта. Однако в этом случае период воздержания не пожизненный и составляет всего несколько недель».

ЗОЖ,Олег Абакумов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители