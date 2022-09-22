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47 минут назад

Эксперты рассказали, из-за какой воды люди начинают стареть раньше времени

Don24.ruиещё 1

Питьевая вода, содержащая кремний, вызывает преждевременное старение. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование ученых Балтийского федерального университета им. И. Канта и Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова.

Из-за какой воды люди начинают стареть раньше времени
Фото: Don24.ruDon24.ru

«Исследователи в лабораторных условиях изучали влияние обогащенной солями кремния воды на организм животных. Они много раз повторяли длительные эксперименты для того, чтобы подтвердить полученную информацию. Выяснилось, что кремний всасывается в кишечнике из водорастворимых силикатов и оказывает системное действие на организм», – пишет источник.

Результаты исследования оказались одинаковы для всех видов животных. Поэтому, уверены эксперты, на людей кремний влияет так же.

Как выяснилось, соединения кремния запускают в организме иммунологическое воспаление и ускоряют естественное старение.

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