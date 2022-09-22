Из-за какой воды люди начинают стареть раньше времени

«Исследователи в лабораторных условиях изучали влияние обогащенной солями кремния воды на организм животных. Они много раз повторяли длительные эксперименты для того, чтобы подтвердить полученную информацию. Выяснилось, что кремний всасывается в кишечнике из водорастворимых силикатов и оказывает системное действие на организм», – пишет источник.