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5 минут назад

Врач рассказал о важности витаминов А, С и В12 для иммунитета осенью

Москва24иещё 1

Соруководитель направления "Превентивная медицина" НТИ HealthNet, кандидат медицинских наук и семейный врач Сергей Чудаков заявил, что с целью поддержания иммунитета и защиты от инфекций осенью необходимо добавлять в рацион витамины С, А и В12. Об этом сообщает RT.

Врач перечислил витамины для поддержания иммунитета осенью
Фото: m24.rum24.ru

"Во-первых, необходимо правильно питаться. Люди, которые питаются преимущественно макаронами, хлебом и мясом, рискуют ослабить свою иммунную систему за счёт нехватки фитонутриентов, содержащихся в овощах, фруктах и ягодах", – предупредил эксперт.

По его словам, основным источником витамина С является черная смородина, витамина А – облепиха. Также в осенний период, как отметил врач, в рационе должны присутствовать цинк и селен.

Заменить свежие фрукты и овощи можно замороженными. Они, уточнил эксперт, по своим полезным свойствам не уступают натуральным продуктам.

"В среднем суточная доза витамина С должна составлять не меньше 500 мг в сутки. Его можно употреблять в виде добавок или получать из ягод и цитрусовых. Скоро будут мандарины. Это хороший источник витамина С, но его там в четыре раза меньше, чем в черной смородине", – рассказал медик.

Кроме того, специалист посоветовал при сильных холодах пропить курсом по 7–10 дней эхинацею. Она, как уточнил Чудаков, поднимает активность иммунных клеток.

ЗОЖ,Сергей Чудаков,
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