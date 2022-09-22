Врач перечислил витамины для поддержания иммунитета осенью

"В среднем суточная доза витамина С должна составлять не меньше 500 мг в сутки. Его можно употреблять в виде добавок или получать из ягод и цитрусовых. Скоро будут мандарины. Это хороший источник витамина С, но его там в четыре раза меньше, чем в черной смородине", – рассказал медик.