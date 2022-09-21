Что случится, если не чистить контактные линзы

Врачи предупреждают, что если неправильно хранить линзы и не очищать их, то можно заработать серьёзные инфекции. Поэтому обязательно обратите на это внимание.

Контактные линзы при ношении могут привести к целому ряду проблем со здоровьем. Например, к царапинам на глазах (это говорит о том, что линзы вам не подходят или же они слишком старые), к врастанию кровеносных сосудов в роговицу (из-за этого может ухудшиться зрение), к сухости глаз, к аллергическим реакциям.