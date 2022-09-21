Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+27° в 
USD 60.87EUR 60.21
Войти в почту
1 час назад

Что случится с вашим зрением, если вы не будете чистить контактные линзы

Ferra.ru

Врачи предупреждают, что если неправильно хранить линзы и не очищать их, то можно заработать серьёзные инфекции. Поэтому обязательно обратите на это внимание.

Что случится, если не чистить контактные линзы
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Контактные линзы при ношении могут привести к целому ряду проблем со здоровьем. Например, к царапинам на глазах (это говорит о том, что линзы вам не подходят или же они слишком старые), к врастанию кровеносных сосудов в роговицу (из-за этого может ухудшиться зрение), к сухости глаз, к аллергическим реакциям.

Чтобы предотвратить появление всех этих проблем, старайтесь соблюдать несколько рекомендаций.
  • Не спите с контактными линзами. Дело в том, что из-за этого у вас легко может возникнуть инфекция.
  • Перед использованием линз мойте руки с мылом. Также не забудьте после мытья хорошо высушить руки. Объясняется это тем, что вода, если она будет в линзе при её надевании, может занести в глаз микробы.
  • Всегда очищайте и дезинфицируйте линзы перед тем, как их вновь надеть. Есть несколько способов очистки линзы. О лучшем из этих способов вы можете спросить своего офтальмолога. Каждый раз после снятия контактных линз протирайте или промывайте их дезинфицирующим раствором для линз. После этого нужно хорошо высушить эти линзы.
  • Никогда не очищайте линзы при помощи воды из-под крана, домашнего солевого раствора либо слюны. Применяйте только новый дезинфицирующий раствор для контактных линз. Также не смешивайте такой раствор со старым или с раствором, который уже был использован для очистки.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители