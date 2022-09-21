Употребление грецких орехов снижает риски болезней сердца

Присутствие грецких орехов в диете в молодости снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний в зрелом возрасте. Об этом сообщает пресс-служба Университета штата Миннесота. Чтобы выяснить это, ученые провели длительное исследование с участием 3341 взрослого добровольца. Спустя 7 и 20 лет после начала эксперимента они заполнили опросник со своей диете и пищевых привычках. Спустя 25 лет добровольцы прошли эхокардиографическое исследование сердца. Выяснилось, что те, кто употребляет грецкие орехи, имеют более высокие показатели физической активности, малую окружность талии, меньшее диастолическое артериальное давление и частоту сердечных сокращений, а также более высокий показатель качества питания. Это стыкуется с предыдущими научными данными о пользе грецких орехов для здоровья, но выводы нового исследования необходимо будет проверить с помощью контролируемого клинического испытания. Ранее ученые обнаружили, что молекула из зеленого чая поможет создать лекарство от болезни Альцгеймера.