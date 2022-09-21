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40 минут назад

Как быстро избавиться от вздутия живота

Родной город

Специалисты рассказали о простых способах предотвращения вздутия живота. Распространенной причиной вздутия живота является слишком быстрое употребление пищи.

Как быстро избавиться от вздутия живота
Фото: Родной городРодной город

Исследования показали, что глотание чрезмерного количества воздуха, состояние, называемое аэрофагией, вызывает неприятные пищеварительные симптомы, такие как вздутие живота и метеоризм.

Эксперты рекомендуют более тщательно пережевывать пищу, а также увеличить потребление воды. Кроме того, старайтесь брать меньшие кусочки, есть с закрытым ртом и ограничивать разговоры во время еды, чтобы уменьшить вероятность вздутия живота.

Людям, страдающим непереносимостью лактозы или фруктозы, необходимо избегать употребления молочных продуктов и определенных фруктов. Они могут вызывать расстройство желудка и вздутие живота, сообщают эксперты портала EatThisNotThat.

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