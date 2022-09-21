Как быстро избавиться от вздутия живота

Исследования показали, что глотание чрезмерного количества воздуха, состояние, называемое аэрофагией, вызывает неприятные пищеварительные симптомы, такие как вздутие живота и метеоризм.

Эксперты рекомендуют более тщательно пережевывать пищу, а также увеличить потребление воды. Кроме того, старайтесь брать меньшие кусочки, есть с закрытым ртом и ограничивать разговоры во время еды, чтобы уменьшить вероятность вздутия живота.