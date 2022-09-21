Как быстро избавиться от вздутия живота

Специалисты рассказали о простых способах предотвращения вздутия живота. Распространенной причиной вздутия живота является слишком быстрое употребление пищи.
Исследования показали, что глотание чрезмерного количества воздуха, состояние, называемое аэрофагией, вызывает неприятные пищеварительные симптомы, такие как вздутие живота и метеоризм.
Эксперты рекомендуют более тщательно пережевывать пищу, а также увеличить потребление воды. Кроме того, старайтесь брать меньшие кусочки, есть с закрытым ртом и ограничивать разговоры во время еды, чтобы уменьшить вероятность вздутия живота.
Людям, страдающим непереносимостью лактозы или фруктозы, необходимо избегать употребления молочных продуктов и определенных фруктов. Они могут вызывать расстройство желудка и вздутие живота, сообщают эксперты портала EatThisNotThat.