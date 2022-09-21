Стоматолог объяснил, чем опасен зубной налет

Зубной налет приводит к изменению цвета зуба, неприятному запаху изо рта и пропаже блеска эмали. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на врача-стоматолога, главного врача стоматологической клиники Илью Антонова.

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Эксперт пояснил, что зубной налет – мягкая липкая пленка из бактерий, слюны, частиц еды и разрушенных клеток тканей полости рта. Зачастую именно он становится главной причиной образования кариеса.

Антонов рассказал, что налет появляется из-за состава слюны, который зависит от работы желудочно-кишечного тракта. При употреблении большого количества сахара слюна закисляется, что приводит к кариесу.

На скорость образования налета оказывает влияние гигиена полости рта, интенсивность употребления кофе, чая, вина и других красящих продуктов.

Кроме того, стоматологи различают мягкий, твердый и образующихся из-за окрашивающих продуктов налет. Эксперт отметил, что первый появляется в течение дня и ночи, его счищают во время утренней и вечерней чистки зубов. Твердый налет появляется из-за чрезмерного употребления соли и продуктов, ее содержащих. Такая пленка покрывает внутреннюю поверхность зубов как на нижней, так и на верхней челюсти.

"Такие бактерии опасны тем, что оставляют продукты своей жизнедеятельности, которые токсичны для организма. Эти "отходы" отличаются высокой кислотностью, в результате налет, который уже пропитался этим составом, химически разрушает поверхность эмали. Она становится пористой, бактерии внедряются уже в нее и разрушают непосредственно зуб", – пояснил Антонов.