Названы симптомы, из-за которых надо отказаться от вина

Специалисты американского центра по борьбе с зависимостями назвали ряд симптомов, при наличии которых необходимо исключить алкогольный напиток из рациона.

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Как рассказали эксперты редакции издания Eat This, Not That!, при чрезмерном употреблении вина зачастую у человека появляется головокружение. Специалисты разделяют этот симптом на два вида – обычное головокружение, при котором у человека возникает чувство тошноты или потери сознания, и вертиго – когда человек не может стоять на ногах и ему кажется, что все окружающие предметы вращаются вокруг него.

Серьезную угрозу для организма представляют головные боли, часто проявляющиеся после застолий с употреблением изрядного количества вина. Это связано с высокой концентрацией в алкогольном напитке гистамина, который расширяет кровеносные сосуды.

Помимо этого, вино содержит сульфаты, которые могут вызвать аллергическую реакцию. Поэтому оно крайне не рекомендуется для людей, имеющих астму.