Названы симптомы, из-за которых надо отказаться от вина

Как рассказали эксперты редакции издания Eat This, Not That!, при чрезмерном употреблении вина зачастую у человека появляется головокружение. Специалисты разделяют этот симптом на два вида – обычное головокружение, при котором у человека возникает чувство тошноты или потери сознания, и вертиго – когда человек не может стоять на ногах и ему кажется, что все окружающие предметы вращаются вокруг него.