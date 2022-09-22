Как холод влияет на метаболизм людей с избыточным весом

Исследователи из Маастрихтского университета показали, что холод до дрожи улучшает метаболизм у людей с избыточным весом и ожирением. Работа представлена на ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) в Стокгольме.

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Добровольцев с избыточным весом или ожирением — 11 мужчин и 4 женщин в постменопаузе 10 дней подряд подвергали воздействию холода. Участников заставляли испытывать дрожь от холода в течение одного часа в день.

Оказалось, что дрожь из-за холода снижала среднюю концентрацию глюкозы в плазме натощак с 5,84 до 5,67 ммоль/л и повышала чувствительность к глюкозе на 6%. Снижение уровня глюкозы и чувствительности к ней не было связано с повышением уровня инсулина. Кроме того, уровни триглицеридов и свободных жирных кислот в плазме натощак снизились на 32% и 11% соответственно. Считается, что они повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний и способствуют снижению чувствительности к глюкозе.

Систолическое и диастолическое кровяное давление примерно на 10 мм рт. ст. и 7 мм рт. ст. соответственно. Снизилась и частота сердечных сокращений в состоянии покоя при измерении в термонейтральных условиях. Все показатели измеряли при обычной температуре в помещении.