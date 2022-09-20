Офтальмолог пояснила, как измеряют остроту зрения

Офтальмолог Елена Полунина рассказала, как медики измеряют остроту зрения.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Самым лучшим и проверенным временем способом проверки является таблица Сивцева, названная в честь своего создателя — Дмитрия Александровича Сивцева. Именно с ее помощью определяют остроту зрения в России.

Такая таблица состоит из буквенных рядов различного размера, начиная с самой крупной верхней строки и заканчивая самой мелкой нижней. Хорошим зрением считается способность видеть десятую строчку из предложенных двенадцати.

Для проверки зрения у детей используется таблица с картинками. Острота зрения проверяется как без использования дополнительных линз, так и, при необходимости, с ними, передает aif.ru.