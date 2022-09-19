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2 часа назад

Эксперты рассказали, как замедлить старение и держать мышцы в тонусе

Волгоградская правда

Несколько пищевых привычек могут помочь избежать потери мышечной массы.

Как замедлить старение и держать мышцы в тонусе
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Как сообщают ученые, каждый год человек, которому исполнилось 30 лет, теряет около 3% мышечной массы. Для того, чтобы она не уходила как можно дольше, необходимо соблюдать баланс между правильным питанием и физическими нагрузками.

Доктор Триста Бет сообщила изданию ETNT, что в рацион необходимо включать продукты, способствующие сохранению мышечной массы. Например, белки животного происхождения и растительные, такие, как тофу, пищевые дрожжи, эдамаме и многое другое. От молока, рыбы, мяса, орехов, бобов и йогуртов также отказываться не стоит.

На защите мышц стоят и жирные кислоты. Именно Омега-3 влияют на воспалительные процессы, чем меньше воспалений в организме, тем меньше вероятность разрушения мышц. А главный источник Омега-3 – это жирная рыба и орехи.

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