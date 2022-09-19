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1 час назад

Врач-эндокринолог рассказала, какое ежедневное количество кофе допустимо без вреда для здоровья

Нижегородская правда

По всему миру сотни людей обожают кофе, но не все из них знают, в каких количествах его можно употреблять. Infox.ru со ссылкой на Медикфорум назвал максимально допустимое ежедневное количество кофеина.

Какое ежедневное количество кофе безвредно для здоровья
Фото: Нижегородская правдаНижегородская правда

Кофе имеет и позитивные, и негативные свойства. Этот напиток бодрит и улучшает настроение, благотворно влияет на мозговую деятельность и сердечно-сосудистую систему. Вместе с тем, слишком большое количество кофеина в организме может привести к развитию тревожности, депрессии и бессонницы.

По мнению врача-эндокринолога Зухры Павловой, максимально допустимое ежедневное количество кофеина в организме – 400 мг. Это количество кофеина соответствует двум-трем кружкам крепкого черного кофе или четырём кружкам эспрессо.

Безусловно, при определении вреда кофеина важно учитывать и возраст человека, употребляющего кофеин, его здоровье и ритм жизни. Если у человека серьезные проблемы с давлением, например, гипертония, лучше всего держаться от кофеиносодержащих напитков подальше.

ЗОЖ,
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