Какое ежедневное количество кофе безвредно для здоровья

По всему миру сотни людей обожают кофе, но не все из них знают, в каких количествах его можно употреблять. Infox.ru со ссылкой на Медикфорум назвал максимально допустимое ежедневное количество кофеина.

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Кофе имеет и позитивные, и негативные свойства. Этот напиток бодрит и улучшает настроение, благотворно влияет на мозговую деятельность и сердечно-сосудистую систему. Вместе с тем, слишком большое количество кофеина в организме может привести к развитию тревожности, депрессии и бессонницы.

По мнению врача-эндокринолога Зухры Павловой, максимально допустимое ежедневное количество кофеина в организме – 400 мг. Это количество кофеина соответствует двум-трем кружкам крепкого черного кофе или четырём кружкам эспрессо.