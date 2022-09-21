5 полезных привычек для профилактики когнитивных расстройств

Откуда берутся когнитивные нарушения и какие симптомы могут свидетельствовать о них, а также как их предупредить?

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Когнитивные функции — это не только память. Это возможность говорить, умение концентрировать внимание, узнавать объекты (взглядом, на слух, на ощупь); умение совершать целенаправленные движения.

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Термин «деменция» произошел от латинского dementia, безумие. Действительно, помимо ухудшения памяти и утраты способности совершать некоторые действия, люди с деменцией могут измениться и в поведенческом смысле – стать агрессивными или, наоборот, проявлять безразличие и апатию.

Есть много факторов риска, которые способствуют развитию деменции. Их делят на немодифицируемые, то есть факторы, которые невозможно изменить, и потенциально модифицируемые, то есть поддающиеся коррекции.

Среди модифицируемых факторов выделяют следующие: сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, вредные привычки, низкий уровень физической и социальной активности.

При соблюдении нескольких простых полезных привычек мы сможем повлиять на эти факторы.

Итак, разберемся, что же можно сделать для профилактики когнитивных изменений уже сегодня, чтобы постараться избежать деменции в будущем?

Вес-всему голова

Избыточная масса тела является фактором риска развития когнитивных изменений. Высчитать оптимальную массу тела по соотношению к своему росту можно благодаря формуле индекса массы тела.

Индекс Массы Тела определяется как масса тела, деленная на квадрат роста тела, Условная норма стартует от показателя ИМТ в 18,5 до 24. Все показатели выше 25 считаются избыточной массой тела. В случае, если ИМТ выше нормы – полезно будет посетить диетолога или эндокринолога для подбора грамотной терапии.

Если показатели оказались в норме, необходимо поддерживать эти цифры. В первую очередь, уделите внимание своему рациону. Вы можете пользоваться удобным форматом рекомендации по питанию – «здоровая» тарелка, где половину занимают овощи, то есть клетчатка, а другую половину делят медленные углеводы и белок.

Сведите к минимуму потребление насыщенных жиров, старайтесь отдавать предпочтение продуктам, которые содержат ненасыщенные жиры, — растительным маслам, рыбе и авокадо.

Сократите количество соли и сахара, помните, что эти ингредиенты содержатся не только в чистом виде (в солонке и сахарнице), но и практически во всех продуктах.

Отдавайте предпочтение чистой воде – сократите потребление соков и газировок, это поможет снизить потребление сахара, и предотвратит дегидрацию организма.

Активно к долголетию

Второй шаг к когнитивному здоровью, конечно, физическая активность! Прогулки, пробежки, йога, пилатес, гимнастика, силовые тренировки, командные игры, плавание – подойдет буквально все, что доступно для вас с точки зрения финансов, логистического и физического удобства.

Занятия спортом не только снизят риски проблем с сосудами в будущем, но и помогут чувствовать себя гораздо лучше, в том числе благотворно повлияют на сон.

Как насчет поспать?

Здоровый сон – еще один залог когнитивного здоровья. Стрессы и бессонница, слишком поздний отход ко сну отражаются не только на внешности, но и плохо влияют на когнитивное здоровье. Постарайтесь ложиться спать в одно и то же время, и спать от 7 до 8,5 часов.. Чтобы спать крепко и хорошо Полезным будет проветрить комнату перед отдыхом, не переедать на ночь, а также ограничить время использования гаджетов.

Тренируем мозг!

Возможно, это звучит удивительно, но мозг, как и другие мышцы организма, нуждаются в тренировке – а точнее сказать, в этом нуждаются нейронные связи. Структурной единицей мозга является нервная клетка — нейрон. Если говорить очень простым языком, в течение жизни человека они образуют между собой «мостики»-связи, которые позволяют человеку выполнять те или иные действия, думать, выстраивать логические цепочки.

К сожалению, ближе к зрелому возрасту нейронные связи начинают обратный путь – они могут ослабевать и деградировать, поэтому наша задача поддерживать их и тренировать. Отличным вариантом будет специальная гимнастика для мозга или когнитивная гимнастика, нейрогимнастика.

Эффективными упражнениями для тренировки мозга могут быть: разгадывание кроссвордов, головоломок или судоку, изучение нового, чтение, письмо от руки, выполнение привычных действий другой рукой (например, почистить зубы не правой, а левой рукой), замена привычного маршрута, например, с работы до дома или наоборот, на новый. Такую гимнастику нужно проделывать регулярно, занятия не займут много времени и для них не нужно особое место или оборудование.

Андрей Николаевич Ильницкий, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой терапии, гериатрии и антивозрастной медицины Академии постдипломного образования Федерального научно-клинического центра ФМБА России, член совета Международной ассоциации геронтологии и гериатрии, член правления Европейского общества гериатрической медицины, консультант проекта Деменция.net отмечает: «Гимнастика для мозга способствует развитию связей между клетками головного мозга, что приводит к увеличению его пластичности. В таком случае даже если на пути проведения нервных импульсов возникает препятствие в виде амилоидной бляшки, а эти бляшки являются основой развития болезни Альцгеймера, то мозг способен установить сообщения между клетками и обеспечить обход нервным импульсом препятствия. При этом у человека могут больший период времени сохраняться нормальное поведение, функциональная способность и не страдают когнитивные функции, то есть внимание, память и способность себя контролировать. Таким образом, гимнастика для мозга — это важный фактор увеличения пластичности мозга и сохранения здорового поведение, даже если имеется развивающееся поражение головного мозга, например, при нейродегенеративных деменциях, к которой относится и болезнь Альцгеймера».

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