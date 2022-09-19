Врач рассказал о герпесе и ячмене

Герпес и ячмень — очень неприятные нарушения здоровья. Они имеют привычку особенно часто появляться при похолодании. Не зря герпес называют в народе «простудой». О том, что это за проявления, рассказал врач доказательной медицины Олег Абакумов в своем телеграм-канале.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

«На губах выскочила простуда — и как теперь целоваться? Помню, в школе мне нравилась девочка, и я даже решился позвать её на свидание, а она отказалась… потому что у неё выскочил герпес и она постеснялась», - указывает на неприятность герпеса даже в жизненных ситуациях Абакумов.

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Доктор отмечает, то герпесу подвержены все — и «звезды», и простые смертные. И у самого возникают крайне неприятные ощущения, и окружающие «начинают шарахаться, как от прокаженного — теперь у тебя своя кружка, своя ложка, и вообще иди спи на балконе». Герпес — это самое настоящее заболевание, корни которого кроятся в ослабленном иммунитете. Осень — самое время, когда вирусы не дремлют и стараются показать свою силу. Абакумов подчеркивает, что герпес не лечится. Если он присутствует в организме, то он будет там всегда. Другое дело, насколько часто и как он будет проявляться.

Специалист считает, что при очередном появлении такой «простуды» у человека есть только три выхода. Первый — это ждать, когда она пройдет. В конце концов через пару недель это все равно происходит, а помочь пораженному месту можно мазями. Потом снова можно жить как раньше.

При втором варианте человеку приходится хуже. Это происходит, когда герпес инфицирован бактериями и тогда для лечения потребуются антибиотики. Но самое худшее — это распространение герпеса по всему телу. Это называется «рецидивировать». Тогда понадобится целый курс лечения с применением, например валацикловира или фанцикловира.

«Но есть ещё одна зараза, которая цепляется за нас и наших детей, когда организм ослаблен. Это ячмень. Наверняка был у каждого. Такое воспаление глаза, когда он краснеет так, будто вы снова пересмотрели «Титаник», чешется и у основания глаза образуется желтое пятно. Что это значит? В полезные железы попала бактерия и орудует там по полной», - говорит Абакумов.

Он отмечает, что сам по себе ячмень не такой страшный как герпес. Обычно он «самоликвидируется» всего за пару дней. Но бывают случаи, когда гной вдруг стекает в мягкие ткани и начинается воспаление. В таком случае мази уже бесполезны и если лучше становится еще два дня, то нужно идти к офтальмологу.

Врач примет решение о лечении ячменя. Он либо выпишет рецепт на необходимые антибиотики, либо потребуется оперативное вскрытие гнойника. Самому пить что попало и вскрывать гнойник категорически воспрещается. Если воспаление распространится по всем лицу, то лечение будет больнее и сложнее.