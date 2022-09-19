Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+19° в 
USD 60.03EUR 59.87
Войти в почту
2 часа назад

Врач рассказал о герпесе и ячмене

Вести Подмосковья

Герпес и ячмень — очень неприятные нарушения здоровья. Они имеют привычку особенно часто появляться при похолодании. Не зря герпес называют в народе «простудой». О том, что это за проявления, рассказал врач доказательной медицины Олег Абакумов в своем телеграм-канале.

Врач рассказал о герпесе и ячмене
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

«На губах выскочила простуда — и как теперь целоваться? Помню, в школе мне нравилась девочка, и я даже решился позвать её на свидание, а она отказалась… потому что у неё выскочил герпес и она постеснялась», - указывает на неприятность герпеса даже в жизненных ситуациях Абакумов.

Видео дня

Доктор отмечает, то герпесу подвержены все — и «звезды», и простые смертные. И у самого возникают крайне неприятные ощущения, и окружающие «начинают шарахаться, как от прокаженного — теперь у тебя своя кружка, своя ложка, и вообще иди спи на балконе». Герпес — это самое настоящее заболевание, корни которого кроятся в ослабленном иммунитете. Осень — самое время, когда вирусы не дремлют и стараются показать свою силу. Абакумов подчеркивает, что герпес не лечится. Если он присутствует в организме, то он будет там всегда. Другое дело, насколько часто и как он будет проявляться.

Специалист считает, что при очередном появлении такой «простуды» у человека есть только три выхода. Первый — это ждать, когда она пройдет. В конце концов через пару недель это все равно происходит, а помочь пораженному месту можно мазями. Потом снова можно жить как раньше.

При втором варианте человеку приходится хуже. Это происходит, когда герпес инфицирован бактериями и тогда для лечения потребуются антибиотики. Но самое худшее — это распространение герпеса по всему телу. Это называется «рецидивировать». Тогда понадобится целый курс лечения с применением, например валацикловира или фанцикловира.

«Но есть ещё одна зараза, которая цепляется за нас и наших детей, когда организм ослаблен. Это ячмень. Наверняка был у каждого. Такое воспаление глаза, когда он краснеет так, будто вы снова пересмотрели «Титаник», чешется и у основания глаза образуется желтое пятно. Что это значит? В полезные железы попала бактерия и орудует там по полной», - говорит Абакумов.

Он отмечает, что сам по себе ячмень не такой страшный как герпес. Обычно он «самоликвидируется» всего за пару дней. Но бывают случаи, когда гной вдруг стекает в мягкие ткани и начинается воспаление. В таком случае мази уже бесполезны и если лучше становится еще два дня, то нужно идти к офтальмологу.

Врач примет решение о лечении ячменя. Он либо выпишет рецепт на необходимые антибиотики, либо потребуется оперативное вскрытие гнойника. Самому пить что попало и вскрывать гнойник категорически воспрещается. Если воспаление распространится по всем лицу, то лечение будет больнее и сложнее.

«Придётся потерпеть. Походить с простудой на губах и красными глазами. Прятаться за маской или опускать взгляд, чтобы никто не заметил. Держать дистанцию с близкими, чтобы не заразить их. А чтобы не терпеть — начинайте укреплять иммунитет уже сейчас и лечить вирусы правильно. Не только честь нужно беречь смолоду», - резюмирует Абакумов.

ЗОЖ,Олег Абакумов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители