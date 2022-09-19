Чем грозит сон на голодный желудок

— Спать на голодный желудок нельзя, потому что провоцируется инсулинорезистентность, рефлюкс-эзофагит, развитие грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Может происходить изменение дыхательной функции, особенно у людей, страдающих бронхиальной астмой или аллергическими заболеваниями, — отметила она.

Кроме того, может произойти апноэ или инсомния, то есть нарушение сна. Перед тем, как пойти спать, специалист посоветовала перекусывать длинными углеводами или белками — тушеными овощами, кусочками рыбы, курицы. При этом не стоит переедать, нужно поесть за два-три часа перед сном, передает URA.RU.