Тренер предупредил об опасности занятий спортом ночью

Тренер, руководитель спортивного проекта «Отряд красных панам» Денис Помазной рассказал, почему не стоит заниматься спортом ночью. Об этом пишут СМИ.
«Дело в том, что умеренная нагрузка создает эффект физической усталости. Спорт насыщает наш организм кислородом, поэтому создается такое чувство сонливости, спокойствия после тренировки. Поэтому после тренировки можно легко уснуть», – отметил тренер.
Однако в ночное время заниматься спортом не следует, потому что это лишь взбудоражит организм, пишет РИАМО.
«Лучше подбирать время вечернее, когда вы знаете, что вы домой придете, успокоитесь, поужинаете и спокойно ляжете спать. Тогда сон у вас придет хорошо», – разъяснил Помазной.