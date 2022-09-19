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42 минуты назад

Тренер предупредил об опасности занятий спортом ночью

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Тренер, руководитель спортивного проекта «Отряд красных панам» Денис Помазной рассказал, почему не стоит заниматься спортом ночью. Об этом пишут СМИ.

Тренер предупредил об опасности занятий спортом ночью
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Дело в том, что умеренная нагрузка создает эффект физической усталости. Спорт насыщает наш организм кислородом, поэтому создается такое чувство сонливости, спокойствия после тренировки. Поэтому после тренировки можно легко уснуть», – отметил тренер.

Однако в ночное время заниматься спортом не следует, потому что это лишь взбудоражит организм, пишет РИАМО.

«Лучше подбирать время вечернее, когда вы знаете, что вы домой придете, успокоитесь, поужинаете и спокойно ляжете спать. Тогда сон у вас придет хорошо», – разъяснил Помазной.

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