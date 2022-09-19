Врачи рассказали, почему осенью часто болит голова

Дома и на работе хороши специальные приспособления, при помощи ультрафиолета уничтожающие в воздухе микробную флору, - так называемые ДЕЗАРы. Эти приборы показали свою эффективность в условиях ковида. Если нет возможности обзавестись таким приспособлением, то надо регулярно проветривать помещения: раз в четыре часа на полчаса открывать окно, давая доступ свежему воздуху.