Врач рассказал, как правильно сморкаться

Насморк время от времени бывает практически у всех людей. К нему все относятся по-разному – кто-то лечит основательно, кто-то внимания не обращает, обходясь сосудосуживающими. Врач объяснил, чем опасно бесконтрольное использование препаратов и неправильное сморкание.

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Лор-врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал в интервью радио «Спутник», что причины насморка бывают разные. Он может говорить о воспалении в полости носа – той стадии воспалительного процесса, на которой образуется большое количество слизи. При аллергическом насморке такова реакция на аллерген: организм пытается смыть его из полости носа. Иногда насморк является вариантом нормы. Например, в холодный сезон слизистая сокращается и выталкивает внутриклеточную жидкость – в полости носа образуется слизь, которая служит защитным слоем от переохлаждения.

Насморк следует лечить – чтобы он не перерос в хронический. Правильно, когда лечение назначает врач. Опасная привычка – лечить насморк самостоятельно с помощью сосудосуживающих препаратов. При использовании их больше трёх-пяти дней может нарушаться механизм сокращения слизистой. Появляется зависимость от этих препаратов, которую, всё равно, придётся снимать врачу.

Врач отметил, что использовать сосудосуживающие оправдано только в том случае, если полость носа отекла и человек не может нормально высморкаться – в этом случае можно использовать детские капли. Когда нос вообще не дышит, а человек хочет отсморкаться – создаётся высокое давление, и слизь из носа летит не через ноздрю, а в слуховые трубы: из-за этого кроме ринита может возникнуть и евстахиит, воспаление слуховой трубы.