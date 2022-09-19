Ученые: чай резко повышает давление

Эффект длится недолго и спустя час артериальное давление приходит в норму.

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Ученые обнаружили неожиданный эффект чая. Долгое время считалось, что этот напиток полезен для здоровья, но последние данные говорят, что это не всегда так. Австралийские ученые доказали, что как зеленый, так и черный чай могут повысить артериальное давление.

Они провели эксперимент с участием женщин и мужчин с нормальным артериальным давлением и гипертонией. Им предлагалось пить по пять чашек зеленого и черного чая ежедневно на протяжении недели. В результате оказалось, что спустя полчаса после употребления напитка у испытуемых резко повышается давление, но через час показатели возвращались в норму.

При регулярном употреблении чая воздействие напитка на организм приводило к серьезным изменениям в показателях давления.

В то же время, изучив 11 научных работ с участием нескольких сотен человек, ученые пришли к выводу, что его регулярное употребление полезно при гипертонической болезни.