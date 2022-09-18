Врач Вялов: спорт лучше алкоголя снимает стресс

Алкогольные напитки абсолютно не подходят для снятия стресса, по этой причине для поднятия настроения эффективнее прибегать к физической нагрузке, прогулкам или действиям, которые позволят завоевать социальное одобрение. Такое мнение журналистам выразил гепатолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов.

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За поднятие настроения отвечает гормон серотонин. Его можно получить, когда человек делает что-то вызывающее уважение в обществе. К примеру, завоевать репутацию среди коллег или родственников. Об этом пишет газета «Известия».

Специалист также отметил, что для борьбы со стрессом организму нужно выплескивать гормоны окситоцина, дофамина и эндорфинов. Как раз последние чаще всего вырабатываются при физической нагрузке. Чтобы их получить, можно «тягать железо», вскапывать огород или таскать кирпичи на стройке.