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2 часа назад

Врач Вялов: спорт лучше алкоголя снимает стресс

Вечерняя Москва

Алкогольные напитки абсолютно не подходят для снятия стресса, по этой причине для поднятия настроения эффективнее прибегать к физической нагрузке, прогулкам или действиям, которые позволят завоевать социальное одобрение. Такое мнение журналистам выразил гепатолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов.

Врач Вялов: спорт лучше алкоголя снимает стресс
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

За поднятие настроения отвечает гормон серотонин. Его можно получить, когда человек делает что-то вызывающее уважение в обществе. К примеру, завоевать репутацию среди коллег или родственников. Об этом пишет газета «Известия».

Специалист также отметил, что для борьбы со стрессом организму нужно выплескивать гормоны окситоцина, дофамина и эндорфинов. Как раз последние чаще всего вырабатываются при физической нагрузке. Чтобы их получить, можно «тягать железо», вскапывать огород или таскать кирпичи на стройке.

Накануне клинический психолог, кандидат психологических наук Михаил Хорс рассказал, что чем реалистичнее и спокойнее будут мысли человека о депрессии, тем меньше она будет его беспокоить.

ЗОЖ,Михаил Хорс,
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