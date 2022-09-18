Почему седеют волосы и можно ли это остановить.

Пока волосы считаются атрибутом красоты, каждый из нас старается сохранить красоту волос как можно дольше. Поэтому выпадение волос и возникновение седены многие переживают с трудом. "Рамблер" выяснил, почему волосы седеют и можно ли это остановить.
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У человека на коже головы и на теле волосяные фолликулы проходят, как правило, около 20-40 жизненных циклов. Каждая фаза длиться определенные период времени, который заложен генетически. Возможная длинна волоса, пигмент и его распределение или потеря уже определены в момент формирования эмбриона.
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В начале фазы роста образуются новые клетки, которые формируется из стволовых клеток, которые заложены в корне луковицы. С возрастом стволовые клетки становятся менее активны, замедляется метаболизм всего организма, это приводит к снижению формирования меланоцита. В результате естественное окрашивание стержня волоса не происходит.
Помимо этого, с возрастом снижается активность фермента тирозиназы, которая участвует в синтезе меланина и других пигментов. В дальнейшем, нарушается взаимодействие между клетками, ответственными за пигмент и стволовыми клетками волосяного фолликула. Изменяется кровоснабжение всех органов, в том числе и волосяного фолликула.
Не стоит недооценивать накопление свободных радикалов и изменение ответа антиоксидантной системы кожи и волосяного фолликула. Также исследования доказали, что существует ген, который отвечает за синтез меланина. И его активация может приводить к поседению даже в подрастковом возрасте.
Причиной ранней седины может явиться сильное нервное потрясение: при стрессе в кровь поступает большое количество адреналина, нарушающего связь меланина с белковой структурой волоса, в результате чего пигмент нейтрализуется или вымывается.
По словам врача, у европейцев и азиатов первая седина появляется в 25–30 лет. Темнокожие зачастую обнаруживают у себя седину позже уже после 40 лет. В среднем процесс поседения начинается с 45 лет. Цвет волос может казаться серым. Это естественный процесс старения, который запрограммирован на генетическом уровне.
При нарушении накопления пигмента меланина волосы меняют не только цвет, но и свои качества, например, структуру. При этом чем более темными были волосы, тем сильнее будут заметны изменения. Волосы лишенные пигмента станут более толстыми и жесткими, могут обламываться, сечься и стать непослушными, запутываться и даже начать завиваться. Избыток ультрафиолетового излучения и вредные привычки могут ускорить процессы старения.
Существуют миф, что если вырвать первый седой волос,то на его месте вырастет молодой и темный. Но такого не происходит. На месте вырванного вырастит такой же седой волос, а может и не вырасти вовсе. Вылечить седину невозможно, так как это естественный процесс организма. В такой ситуации можно только поработать над принятием себя, а если не получается, прибегнуть к окрашиванию.