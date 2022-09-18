Почему седеют волосы и можно ли это остановить.

При нарушении накопления пигмента меланина волосы меняют не только цвет, но и свои качества, например, структуру. При этом чем более темными были волосы, тем сильнее будут заметны изменения. Волосы лишенные пигмента станут более толстыми и жесткими, могут обламываться, сечься и стать непослушными, запутываться и даже начать завиваться. Избыток ультрафиолетового излучения и вредные привычки могут ускорить процессы старения.



Существуют миф, что если вырвать первый седой волос,то на его месте вырастет молодой и темный. Но такого не происходит. На месте вырванного вырастит такой же седой волос, а может и не вырасти вовсе. Вылечить седину невозможно, так как это естественный процесс организма. В такой ситуации можно только поработать над принятием себя, а если не получается, прибегнуть к окрашиванию.

Жовтан Наталия Вячеславовна Врач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог