Раскрыты методы борьбы с никотиновой и алкогольной зависимостями

«От вредных привычек избавиться можно. Люди с алкогольной или никотиновой зависимостью, проходя курс психотерапии, в том числе отказываются от сигарет и выпивки. Но вопрос в том, что это обычно не происходит по одному лишь желанию или щелчку пальца. Часто это некий путь, который нужно пройти», — отметила она.