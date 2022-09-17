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1 час назад

Психологи выяснили, что сообщения о канцерогенности алкоголя заставляют людей пить меньше

Газета.Ruиещё 1

Ученые из австралийского Института глобального здравоохранения Джорджа выяснили, что люди имеют больше шансов отказаться от алкоголя, узнав о его канцерогенном эффекте. Исследование было опубликовано в Addictive Behaviors.

Сообщения о канцерогенности алкоголя заставляют людей пить меньше
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Добровольцев, включенных в исследование, разделили на группы и показывали им разную рекламу и статистику, связанную с алкоголем. Они отчитались о количестве выпитого спиртного в начале исследования и еще дважды с разницей в несколько недель. Единственной эффективной комбинацией оказалось сочетание видеороликов, связывающих выпивку и рак вместе с предложением записывать количество выпитого алкоголя. Люди из этой группы значительно сократили потребление алкоголя за шесть недель.

Другие подходы, такие как поощрение людей выбирать количество напитков, а затем придерживаться его, действительно побудили некоторых добровольцев попытаться сократить количество, все же были менее эффективны.

Авторы считают, что важно доносить до людей информацию о канцерогенном эффекте алкоголя, так как многие не знают о нем. Но требуются также четкие способы, которые помогут людям снизить свой риск. Этот подход может быть эффективнее, чем попытки политиков сделать выпивку менее доступной и более дорогой.

Чрезмерное употребление алкоголя приводит к раку, преждевременной смерти, болезням сердца, проблемам с пищеварением и повышенному риску слабоумия, но само по себе это не заставляет человека пить меньше. Ресурсы, доступные для кампаний по снижению вреда от алкоголя, ограничены, поэтому важно определить наиболее эффективные и резонансные сообщения, которые будут получать люди.

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