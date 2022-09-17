Сообщения о канцерогенности алкоголя заставляют людей пить меньше

Ученые из австралийского Института глобального здравоохранения Джорджа выяснили, что люди имеют больше шансов отказаться от алкоголя, узнав о его канцерогенном эффекте. Исследование было опубликовано в Addictive Behaviors.

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Добровольцев, включенных в исследование, разделили на группы и показывали им разную рекламу и статистику, связанную с алкоголем. Они отчитались о количестве выпитого спиртного в начале исследования и еще дважды с разницей в несколько недель. Единственной эффективной комбинацией оказалось сочетание видеороликов, связывающих выпивку и рак вместе с предложением записывать количество выпитого алкоголя. Люди из этой группы значительно сократили потребление алкоголя за шесть недель.

Другие подходы, такие как поощрение людей выбирать количество напитков, а затем придерживаться его, действительно побудили некоторых добровольцев попытаться сократить количество, все же были менее эффективны.

Авторы считают, что важно доносить до людей информацию о канцерогенном эффекте алкоголя, так как многие не знают о нем. Но требуются также четкие способы, которые помогут людям снизить свой риск. Этот подход может быть эффективнее, чем попытки политиков сделать выпивку менее доступной и более дорогой.