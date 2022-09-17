Обнаружена связь между качеством сна и риском ранней смерти

Американским исследователям удалось доказать, что время и качество сна влияет на продолжительность жизни.

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Исследователи из Стэнфордского университета проанализировали состояние 12 000 добровольцев. Ученые измеряли пульс, частоту дыхания, кровяное давление, а также следили за длиной медленной и быстрой фаз сна и уровнем кислорода в крови. Показатели здоровья усреднялись для представителей разных возрастных групп.

На основе большой выборки ученым удалось определить «возраст сна», по которому можно определить срок жизни.

Итоги исследования впервые были опубликованы в журнале Digital Medicine.

Авторы статьи также доказали, что ночные пробуждения зачастую сигнализируют о возможности ранней смерти. В группе риска находятся те, кто просыпается ночью на пару минут, но утром забывают об этом.