Стакан молока или йогурта снижает риск развития диабета

Многие россияне страдают от сахарного диабета второго типа. Заболевание связано с тем, что организм перестает вырабатывать инсулин в достаточном количестве. Ученые выяснили, какие продукты защитят от появления симптомов.

Фото: Волгоградская правда Волгоградская правда

Ученые из Неаполитанского университета проанализировали почти две сотни исследований на подобную тему. Оказалось, что люди, которые каждый день пили по стакану молока или йогурта, реже подвергались развитию диабета II типа.

Испытуемые, которые пили стакан молока, имели на 10% меньше рисков. Тот, кто ежедневно употреблял йогурт, снижал вероятность появления первых симптомов диабета на 6%.

Итальянские исследователи также обнаружили, что употребление красного, переработанного и белого мяса лишь повышает риск возникновения недуга. К примеру, употребление 100 граммов мяса повышает шансы развития болезни на 22%.

Результаты исследований впервые привело издание Daily Mail.