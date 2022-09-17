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18 минут назад

Стакан молока или йогурта снижает риск развития диабета

Волгоградская правда

Многие россияне страдают от сахарного диабета второго типа. Заболевание связано с тем, что организм перестает вырабатывать инсулин в достаточном количестве. Ученые выяснили, какие продукты защитят от появления симптомов.

Стакан молока или йогурта снижает риск развития диабета
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Ученые из Неаполитанского университета проанализировали почти две сотни исследований на подобную тему. Оказалось, что люди, которые каждый день пили по стакану молока или йогурта, реже подвергались развитию диабета II типа.

Испытуемые, которые пили стакан молока, имели на 10% меньше рисков. Тот, кто ежедневно употреблял йогурт, снижал вероятность появления первых симптомов диабета на 6%.

Итальянские исследователи также обнаружили, что употребление красного, переработанного и белого мяса лишь повышает риск возникновения недуга. К примеру, употребление 100 граммов мяса повышает шансы развития болезни на 22%.

Результаты исследований впервые привело издание Daily Mail.

На основе полученных данных ученые посоветовали заменять мясо в рационе рыбой и яйцами.

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