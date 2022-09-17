Почему много спать на самом деле вредно

Чтобы чувствовать себя бодрым, необходимо спать около восьми часов в сутки. Про вред недосыпа знает, кажется, каждый, а про вред слишком долгого сна обычно не говорит никто.

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"Рамблер" поговорил с членом высшего экспертного совета кафедры «Интегративные технологии здоровья» Академии социальных технологий, президентом Российского общества сомнологов Михаилом Полуэктовым о том, почему вредно много спать.

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По словам эксперта, ученые обнаружили, что главным итогом, характеризующим здоровье человека является продолжительность жизни. При этом продолжительность жизни связана с суточной длительностью сна.

В ходе многочисленных исследований было отмечено, что максимальная польза для здоровья достигается при 7-8 часовом сне. В одном из наиболее известных подобных исследований, которое проводилось в Корее, были проанализированы показатели 13 тыс. человек. У людей, спавших от 7 до 8 часов, оказались самые низкие показатели смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, а при увеличении продолжительности сна риск смертности возрастал в 1,4 раза. Интересно, что при сокращении времени сна смертность тоже возрастала, но в меньшей степени – 1,2 раза.

Михаил Полуэктов Член Высшего экспертного совета кафедры «Интегративные технологии здоровья» Академии социальных технолгий, доцент, кандидат медицинских наук, президент Российского общества сомнологов, заведующий отделением медицины сна Сеченовского Университета

Ибыточный сон, то есть превышающий рекомендованные значения, иногда встречается, но чаще всего эта проблема связана с проявлением нарушений в организме нервного или психического плана.

Согласно международным рекомендациям оптимальная продолжительность сна для человека среднего возраста в сутки составляет от 7 до 9 часов.

Что значит, если человек спит дольше обычного

Он относится к категории долгоспящих, что совершенно не опасно для здоровья. Таким людям просто требуется больше времени на восстановление организма. Отмечу, что таких людей очень мало – небольшой процент от общей популяции.

Более вероятно, что повышенная потребность в сне возникает на фоне нарушений здоровья. Самым частым расстройством, которое приводит к этому, является синдром обструктивного апноэ сна.

Это заболевание, при котором на фоне храпа во сне возникают задержки дыхания. Если таких задержек слишком много, сон становится очень беспокойным, некачественным. Человеку приходится компенсировать недостаточное качество количеством, поэтому он спит дольше. И это наиболее частая причина увеличения продолжительности сна в суточном разрезе. Михаил Полуэктов Член Высшего экспертного совета кафедры «Интегративные технологии здоровья» Академии социальных технолгий, доцент, кандидат медицинских наук, президент Российского общества сомнологов, заведующий отделением медицины сна Сеченовского Университета

Реже проблема удлиненного сна возникает по причине психических заболеваний. Например, некоторые формы депрессии приводят к увеличению потребности в сне. В такой ситуации, когда человеку не хочется работать или заниматься бытовыми вещами, гулять, встречаться с друзьями, общаться, он просто остается дома, лежит и спит целыми днями.

Другие сомнологические заболевания, которых насчитывают около 57 еще реже приводят к увеличению общего времени сна.

Есть отдельная категория расстройств сна - гиперсомниий. Вызывают их крайне редко встречающиеся заболевания – чаще всего неврологические. Наиболее известное из них нарколепсия, при котором человек все время хочет спать и время от времени действительно непроизвольно засыпает. Существует и более редкое заболевание – синдром Клейне — Левина (синдром «спящей красавицы»), при котором спят до 18-20 часов в сутки, просыпаются лишь на непродолжительное время. Такая картина сна у человека наблюдается периодами, продолжающимися от нескольких дней до нескольких недель. Михаил Полуэктов Член Высшего экспертного совета кафедры «Интегративные технологии здоровья» Академии социальных технолгий, доцент, кандидат медицинских наук, президент Российского общества сомнологов, заведующий отделением медицины сна Сеченовского Университета