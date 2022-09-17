Болезни, к которым может привести плохая гигиена рук

Гигиена — один из разделов медицины, который позволяет на этапе профилактики предотвратить многие заболевания. Одну из таких задач решает гигиена рук. Об этом "Рамблеру" рассказала дерматовенеролог Наталия Жовтан.

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Порой мы даже не задумываемся, сколько всевозможных вирусов, бактерий и грибков находится на поверхности нашей кожи. Поэтому люди бесстрашно едят грязными руками и игнорируют правила гигиены, хотя многие из них представляют угрозу здоровью человека.

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Кишечные инфекции

Кишечная палочка передается от больного человека к здоровому через загрязнения рук. Кишечные микробы без особых проблем переживают холод, но все-таки они предпочитают тепло и влажность.

Существуют и безопасные виды этой бактерии у каждого человека, опасность представляют лишь патогенные варианты. Они вызывают рвоту, диарею и признаки интоксикации. Дети и пожилые люди очень тяжело переносят инфекцию.

Стаффилокок Жовтан Наталия Вячеславовна Врач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

Стаффилокок

Стаффилокок вызывает бактериальное поражение кожи в месте попадания инфекции. У взрослых стрептококковые инфекции после заражения развиваются редко – чаще от этого страдают дети.

Гепатит А или Болезнь Боткина

Патология нарушает работу печени и может привести к необратимым поражениям. Для интоксикации характерна лихорадка, сопровождающаяся болями в мышцах и области правого подреберья, а также общей слабостью и отсутствием аппетита,желтушностью склер и кожи.

Паразитарные инвазии

Яркий пример болезней, которые напрямую зависят от мер гигиены. Самыми распространенными среди них являются аскаридоз и лямблиоз.

Инвазии паразитами нередко маскируются под кишечные расстройства, аллергические реакции и даже простуду. Заражение некоторыми видами гельминтов приводит к энтеробиозу и вызывает серьезные осложнения.

Ротовирусные и энтеровирусные инфекции Жовтан Наталия Вячеславовна Врач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

Ротовирусные и энтеровирусные инфекции

Это острые инфекционные болезни, вызванные кишечными вирусами. Часто протекают с поражением мышц, ЦНС и кожных покровов. Проявляются частым стулом и кожными высыпаниями. В некоторых случаях могут появляться симптомы ОРВИ, например, кашель, насморк, жар. Передаются пищевым, орально-фекальным и воздушно-капельным путем.

Холера

Еще одними из самых опасных инфекционным заболеванием является брюшной тиф и холера.

Прямой (фекально-оральный) путь передачи от носителя — одна из причин, почему эти заболевания относят к болещням грязных рук. Заразиться можно через воду или пищу, а также при непосредственном контакте с инфицированным.

Жовтан Наталия Вячеславовна Врач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог