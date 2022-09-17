Болезни, к которым может привести плохая гигиена рук

Гигиена — один из разделов медицины, который позволяет на этапе профилактики предотвратить многие заболевания. Одну из таких задач решает гигиена рук. Об этом "Рамблеру" рассказала дерматовенеролог Наталия Жовтан.
Порой мы даже не задумываемся, сколько всевозможных вирусов, бактерий и грибков находится на поверхности нашей кожи. Поэтому люди бесстрашно едят грязными руками и игнорируют правила гигиены, хотя многие из них представляют угрозу здоровью человека.
Кишечная палочка передается от больного человека к здоровому через загрязнения рук. Кишечные микробы без особых проблем переживают холод, но все-таки они предпочитают тепло и влажность.
Стаффилокок
Стаффилокок вызывает бактериальное поражение кожи в месте попадания инфекции. У взрослых стрептококковые инфекции после заражения развиваются редко – чаще от этого страдают дети.
Патология нарушает работу печени и может привести к необратимым поражениям. Для интоксикации характерна лихорадка, сопровождающаяся болями в мышцах и области правого подреберья, а также общей слабостью и отсутствием аппетита,желтушностью склер и кожи.
Яркий пример болезней, которые напрямую зависят от мер гигиены. Самыми распространенными среди них являются аскаридоз и лямблиоз.
Ротовирусные и энтеровирусные инфекции
Это острые инфекционные болезни, вызванные кишечными вирусами. Часто протекают с поражением мышц, ЦНС и кожных покровов. Проявляются частым стулом и кожными высыпаниями. В некоторых случаях могут появляться симптомы ОРВИ, например, кашель, насморк, жар. Передаются пищевым, орально-фекальным и воздушно-капельным путем.
Еще одними из самых опасных инфекционным заболеванием является брюшной тиф и холера.
Обратной стороной этого процесса может стать черезмерная озабоченность чистотой и достаточно частое использование мыла с антибактериальным эффектом . Это чревато развитием аллергических реакций, сухости кожи и даже трещинам. Нарушается естественная микрофлора кожи, удаляется гидролипидная мантия кожи, которая играет роль природного барьера. Так, вы становитесь более уязвимыми к патогенным микробам.