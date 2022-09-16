Как не простудиться осенью

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская назвала несколько способов, позволяющих существенно снизить риск заболевания и ускорить выздоровление, сообщает PRIMPRESS.

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По ее словам, осенью начинается рост ОРВИ и гриппа: здоровые и инфицированные люди больше времени проводят в закрытых помещениях в тесном контакте друг с другом, а пониженная температура и влажность позволяют вирусам дольше сохраняться в активном состоянии. Кроме того, на состоянии иммунной системы негативно сказывается недостаток солнечного света в результате укорочения светового дня и более пасмурной погоды.

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«Чтобы избежать респираторных вирусных инфекций, мойте руки с мылом и как можно реже прикасайтесь руками к глазам, носу и рту. Регулярно проветривайте помещение, избегайте сильных стрессов и физического переутомления. Не следует забывать и о вакцинации против гриппа»,

– посоветовала Демьяновская.

Кроме того, она советует отказаться от вредных привычек, одеваться по погоде и больше гулять на свежем воздухе. Кроме того, снизить риск простудных заболеваний поможет полноценное питание, обеспечивающее достаточное количество витаминов. В то же время к народным средствам для повышения иммунитета современная доказательная медицина относится скептически, подчеркнула врач.

«Если вы все же почувствовали хотя бы минимальные симптомы ОРВИ – значит, инкубационный период инфекции остался позади и заболевание, к сожалению, уже развивается. В таком случае следует оставаться дома, чтобы не только не заразить окружающих, но и предотвратить для себя более тяжелое течение болезни. ОРВИ и грипп, перенесенные на ногах, могут стать причиной серьезных осложнений в работе организма в будущем»,

– предупредила Демьяновская в беседе с «Известиями».

Для скорейшего выздоровления она рекомендует полноценно отдыхать и соблюдать достаточный водный режим – выпивать около 2 л жидкости в сутки, при этом предпочтение стоит отдать несладким морсам, теплому чаю и негазированной воде. Обильное питье будет способствовать выведению токсинов, которые образуются при инфекции. Нелишним станет и увлажнение воздуха в квартире с добавлением небольшого количества эфирных масел эвкалипта и пихты, которые обладают противовирусными, противомикробными, противовоспалительными свойствами.

Также эксперт назвала «антипомощников» в борьбе с инфекцией. В частности, не рекомендуется употреблять чрезмерную дозу витамина С в таблетированной форме, поскольку влияние такой терапии на течение ОРВИ не доказано, а риск развития или обострения кислотозависимых заболеваний желудочно-кишечного тракта и аллергической реакции весьма вероятен.