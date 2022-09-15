Врач рассказала о пользе жидкой диеты

Прозрачную жидкую диету назначают для очищения организма и перед проведением обследования ЖКТ, рассказала пластический хирург, специалист по питанию, кандидат медицинских наук Лия Гавашели. О пользе необычной системы питания она рассказала «Ленте.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Некоторые диеты предназначены для того, чтобы просто заполнять желудок, а не питать организм всеми микроэлементами, пояснила Гавашели. Как правило, так называемую прозрачную жидкую диету врачи назначают в медицинских целях. Например, перед колоноскопией или операцией на желудке или кишечнике.

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Пациентам после операции также рекомендуют жидкое питание, но более обширное, отметила она. Помимо бульонов и некрепкого чая, разрешены супы-пюре, смузи, соки. По рекомендации специалиста могут добавляться жидкие каши, картофельное пюре, кофе и другие продукты. Гавашели обратила внимание, что эта диета также является медицинской, поэтому на ней можно находиться от пяти до 14 дней в зависимости от состояния здоровья.

По словам Гавашели, существуют жидкие диеты и для похудения, где на первый план выходит как раз объем употребляемых жидкостей. Иногда жидкую диету применяют как детокс. В этом случае меню состоит из разнообразных жидких блюд растительного происхождения: смузи, супов-пюре из овощей, свежевыжатых соков, разнообразных отваров трав или ягод, травяных чаев.

В очистительных диетах, ограниченных по времени, нет кисломолочных продуктов, так как они не способствуют очищению организма. Также нельзя употреблять пакетированные соки и напитки и приготовленную вне дома еду, если это не специально заказанная детокс-программа

Обычная жидкая диета для детокса и сброса веса состоит из фруктово-ягодных и овощных смузи и травяных чаев, костных бульонов, на основе которых готовят супы-пюре, добавила собеседница «Ленты.ру». «По питательным качествам костный бульон по праву считается одним из самых полезных, так как в нем содержатся аминокислоты и коллаген, необходимые организму, — отметила Гавашели. — Плюс употребление жидких блюд существенно снижает калорийность рациона».

Но есть у жидкой диеты и минусы, добавила она. И главный из них — это психологический фактор. Все время употребляя жидкую пищу, человек не чувствует насыщения, которое наступает после приема твердой пищи. Поэтому его может преследовать ощущение, что он недоедает.