Кардиолог назвал идеальное давление у пожилых людей

"Раньше считалось, что чем старше человек, тем давление должно быть более высоким, но со временем это все пересмотрено. У пожилых считается нормальным давление в пределах 130–140",

Серебрянский добавил, что давление у человека может меняться в зависимости от времени суток. У одних оно повышается в утренние часы, у других – во второй половине дня. Третьи ощущает давление к вечеру, а кто-то ночью или рано утром. Чтобы давление было в пределах нормы, Серебрянский советует обратиться к врачу, который поможет выяснить причину гипертонии.