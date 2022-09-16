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2 часа назад

Кардиолог назвал идеальное давление у пожилых людей

Москва24иещё 2

Давление в пределах 130–140 по верхнему показателю является нормой для пожилых людей. Об этом Москве 24 рассказал кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский.

Кардиолог назвал идеальное давление у пожилых людей
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"Раньше считалось, что чем старше человек, тем давление должно быть более высоким, но со временем это все пересмотрено. У пожилых считается нормальным давление в пределах 130–140",

– рассказал эксперт.

Серебрянский добавил, что давление у человека может меняться в зависимости от времени суток. У одних оно повышается в утренние часы, у других – во второй половине дня. Третьи ощущает давление к вечеру, а кто-то ночью или рано утром. Чтобы давление было в пределах нормы, Серебрянский советует обратиться к врачу, который поможет выяснить причину гипертонии.

В некоторых случаях пациенту требуется только массаж, а в других – серьезное лечение. В частности, врач может назначить лекарства, которые будут снижать давление до приемлемого показателя.

"Если причина в шейном и грудном отделе позвоночника, то можно помассировать определенные участки. Но если причина в том, что есть опухоль надпочечников, если причина в том, что имеется гипертония, обусловленная сужением почечных сосудов, если гипертония связана с другими факторами, располагающими к этому, то просто нужно лечить",

– говорит специалист.

ЗОЖ,Юрий Серебрянский,
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