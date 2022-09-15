Диетолог Соломатина рассказала о рационе питания для поддержания иммунитета

«В осенний период особенно важно то, что мы едим, так как нашему организму нужно не только иметь силы, чтобы бороться с вирусом, но и противостоять холоду. А значит, нужна калорийная еда, но не какой-нибудь фастфуд, а то, что будет долго сжигаться и снабжать нас теплом. Прежде всего, это белки: мясо, рыба», — заявила она в беседе со «Взглядом».