Гематолог предупредил о вреде бытовой химии и косметики

Гематолог Николай Стуклов заявил, что использование бытовой химии и косметики может спровоцировать развитие онкологии. Об этом пишет Ura.ru.
Специалист предупредил, что частое применение синтезированных средств может привести к лимфоме. При таком заболевании источником злокачественного опухолевого роста становится лимфатическая система.
"Достоверный фактор риска – это бытовая химия. То есть порошки, шампуни, духи, все, что синтезировано. Соединения, которые синтезированы искусственно и человек с ними никогда не сталкивался. Если они агрессивно длительное время воздействуют на организм, то это может быть провоцирующим фактором",
– объяснил он.
Стулков добавил, что лимфома чаще встречается у пожилых, однако ошибки иммунной системы и инфекционная нагрузка могут привести к развитию онкологии и в молодом возрасте.