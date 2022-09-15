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31 минуту назад

Гематолог предупредил о вреде бытовой химии и косметики

Москва24

Гематолог Николай Стуклов заявил, что использование бытовой химии и косметики может спровоцировать развитие онкологии. Об этом пишет Ura.ru.

Гематолог предупредил о вреде бытовой химии и косметики
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Специалист предупредил, что частое применение синтезированных средств может привести к лимфоме. При таком заболевании источником злокачественного опухолевого роста становится лимфатическая система.

"Достоверный фактор риска – это бытовая химия. То есть порошки, шампуни, духи, все, что синтезировано. Соединения, которые синтезированы искусственно и человек с ними никогда не сталкивался. Если они агрессивно длительное время воздействуют на организм, то это может быть провоцирующим фактором",

– объяснил он.

Стулков добавил, что лимфома чаще встречается у пожилых, однако ошибки иммунной системы и инфекционная нагрузка могут привести к развитию онкологии и в молодом возрасте.

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