Гематолог предупредил о вреде бытовой химии и косметики

"Достоверный фактор риска – это бытовая химия. То есть порошки, шампуни, духи, все, что синтезировано. Соединения, которые синтезированы искусственно и человек с ними никогда не сталкивался. Если они агрессивно длительное время воздействуют на организм, то это может быть провоцирующим фактором",