Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+29° в 
USD 60.02EUR 60.05
Войти в почту
2 часа назад

Эксперты заявили о пользе брокколи и шпината в борьбе с онкологией

runews24.ru

Брокколи и шпинат давно известны своей пользой для здоровья. Однако эксперты выявили еще одно достоинство овощей. Оказалось, они способны снизить риск развития рака.

Эксперты заявили о пользе брокколи и шпината в борьбе с онкологией
Фото: Из открытых источниковИз открытых источников

Так, эксперты журнала Eat This, Not That! выяснили, что содержащиеся в брокколи витамины, минералы , антиоксиданты и клетчатка полезны для сердца, мозга, костей, иммунной системы и для здоровья кишечника.

Что касается шпината, в нем содержится большое количество витаминов К, А, фолиевой кислоты, марганца, магния, железа, витамина С, витаминов группы В, омега-3 и пищевые волокна.

Но кроме брокколи и шпината в рационе человека обязательно должна присутствовать овсянка. Специалисты утверждают, что она предотвращает развитие диабета. А яблоки помогают сохранить здоровье сосудов.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители