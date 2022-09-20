Эксперты заявили о пользе брокколи и шпината в борьбе с онкологией

Брокколи и шпинат давно известны своей пользой для здоровья. Однако эксперты выявили еще одно достоинство овощей. Оказалось, они способны снизить риск развития рака.

Фото: Из открытых источников Из открытых источников

Так, эксперты журнала Eat This, Not That! выяснили, что содержащиеся в брокколи витамины, минералы , антиоксиданты и клетчатка полезны для сердца, мозга, костей, иммунной системы и для здоровья кишечника.

Что касается шпината, в нем содержится большое количество витаминов К, А, фолиевой кислоты, марганца, магния, железа, витамина С, витаминов группы В, омега-3 и пищевые волокна.