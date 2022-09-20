Эксперты заявили о пользе брокколи и шпината в борьбе с онкологией

Брокколи и шпинат давно известны своей пользой для здоровья. Однако эксперты выявили еще одно достоинство овощей. Оказалось, они способны снизить риск развития рака.
Так, эксперты журнала Eat This, Not That! выяснили, что содержащиеся в брокколи витамины, минералы , антиоксиданты и клетчатка полезны для сердца, мозга, костей, иммунной системы и для здоровья кишечника.
Что касается шпината, в нем содержится большое количество витаминов К, А, фолиевой кислоты, марганца, магния, железа, витамина С, витаминов группы В, омега-3 и пищевые волокна.
Но кроме брокколи и шпината в рационе человека обязательно должна присутствовать овсянка. Специалисты утверждают, что она предотвращает развитие диабета. А яблоки помогают сохранить здоровье сосудов.