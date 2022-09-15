10 причин срочно обратиться к врачу

У россиян практически нет привычки следить за здоровьем: «само пройдет» и «ничего страшного» – кажется, девиз большинства людей за 50. К счастью, отношение к здоровью у молодежи куда ответственное, отмечают врачи. «ФедералПресс» совместно с терапевтом определил 10 неочевидных причин для срочного обращения к медикам. Позаботьтесь о себе. И чтобы никаких «само пройдет!».

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

1. Кровь там, где ее быть не должно. Кровянистые выделения в моче, кале, сперме, в мокроте при кашле являются поводом для безотлагательного визита к медику, поскольку могут быть симптомов массы различных заболеваний, включая рак. На ранних стадиях избежать тяжелого развития диагноза гораздо проще.

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2. Беспричинная потеря веса. Если вы худеете, при этом не мучаясь диетами и не убиваясь в спортзале, надо показаться врачу. Потеря веса является частым симптомом при развитии рака или диабета.

3. Усталость. Встали с кровати и уже тянет назад? Это может все что угодно – начиная от депрессии и нехватки витамина D. Однако не отмахивайтесь от усталости: она может сигнализировать и о куда более серьезных проблемах.

4. Потливость. Нормально потеть на пробежке. В сауне. На пляже, в конце концов. Однако излишние выделения пота в нормальной обстановке тоже сигнал. Он может предупреждать, к примеру, о закупорке коронарной артерии. А где она, там инфаркт.

5. Жажда. Если вы никак не можете напиться водой и постоянно бегаете в туалет, неплохо бы сдать кровь на сахар и посетить эндокринолога. Мы, конечно, не говорим о ситуациях, когда вы накануне увлеклись и переели селедки. Или слишком бурно что-то отметили. Или когда на улице +35. Тревожным звоночком является беспричинная и необъяснимая жажда.

6. Проблемы с туалетом. Если случаются запоры, особенно перемежающиеся приступами жидкого стула, да еще и живот болит, тошнит, изжога, не пейте бездумно лекарства, пройдите обследование у гастроэнтеролога. Это может быть симптомом как пустячной проблемы, так и серьезного заболевания, требующего срочного вмешательства.

7. Незаживающие ранки. Порезались недели две назад, а ранка никак не затягивается? Это может говорить о серьезнейших проблемах, например о диабете или онкологии.

8. Частые простуды. Если вы заметили, что стали болеть чаще обычного, поговорите об этом с терапевтом, сдайте анализы. Такое ухудшение иммунитета неспроста, нужно понять причину.

9. Бугорки, узелки и родинки. Любые уплотнения, узелки, шарики под кожей в любом месте – повод показаться специалисту. Равно как и растущие или меняющие цвет и форму родинки. Часто такие фокусы связаны с онкологией, а здесь лучше не тянуть.

10. Пожелтела кожа. Если ваша кожа приобрела несвойственный ей желтушный оттенок, срочно проверьте печень. Важный сигнал также – пожелтение белков глаз.

Вообще, рекомендуем понять и принять: человеческое тело – штука хрупкая и требующая бережного и внимательного отношения. И лучше показаться врачу зря, исключив все возможные нехорошие варианты, чем получить диагноз тогда, когда сделать уже ничего нельзя.