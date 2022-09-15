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11 минут назад

Врач предупредил, что пить много воды опасно

Газета.Ruиещё 3

Диетолог, эндокринолог Евгений Арзамасцев в разговоре с URA.RU перечислил проблемы, которые могут возникнуть из-за употребления большого количества воды.

Врач предупредил, что пить много воды опасно
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Если человек не занимается спортом, не живет в условиях постоянной жары и выпивает больше четырех-пяти литров воды день, то это очень быстро приведет к тому, что весь минеральный состав будет выведен из организма",

- сказал врач.

Потеря минеральных веществ приводит к нарушению сердечного ритма, отметил Арзамасцев. Он добавил, что в дальнейшем из организма начнут выходить витамины и в итоге это приведет к авитаминозу.

В то же время, по словам специалиста, при определенных заболеваниях вода будет только в помощь. Речь идет о пациентах с повышенным уровнем мочевой кислоты, а также если есть песок или камни в почках.

"Если же идут воспалительные заболевания, почечная недостаточность, воду нужно ограничивать, но в индивидуальном порядке",

— добавил врач.

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