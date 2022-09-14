Правда ли, что занятия спортом «добивают» здоровье пожилых людей

Профессор эволюционной биологии в Гарвардском университете Даниэль Либерман заявил, что тренировки в пожилом возрасте необходимы, а их якобы вред для здоровья возрастных людей — не менее вредный миф.
По словам учёного, он изучает историю того, как люди двигались и тренировались в прошлом. Он убеждён, что в эпоху охотников-собирателей пожилые люди были крепче и активнее, чем сейчас. И дело не в возрасте — современные люди в 60–70 лет убеждены, что физическая активность им противопоказана, из-за чего прекращают заниматься вовсе, ухудшая свою форму. Это выглядит удручающе на фоне наших предков, которым постоянно приходилось двигаться.
Создаётся некий замкнутый круг. Либерман видит свою задачу в разрушении мифа о вереде физической активности и тренировок для пожилых людей.
Эксперт отметил, что не нужно стремиться к какому-то идеалу. В возрасте достаточно выполнять несколько силовых упражнений каждую неделю.
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