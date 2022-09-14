Правда ли, что занятия спортом «добивают» здоровье пожилых людей

По словам учёного, он изучает историю того, как люди двигались и тренировались в прошлом. Он убеждён, что в эпоху охотников-собирателей пожилые люди были крепче и активнее, чем сейчас. И дело не в возрасте — современные люди в 60–70 лет убеждены, что физическая активность им противопоказана, из-за чего прекращают заниматься вовсе, ухудшая свою форму. Это выглядит удручающе на фоне наших предков, которым постоянно приходилось двигаться.