Как выбрать хорошего стоматолога

Профессиональный зубной врач помогает избежать ненужных денежных трат и дарит красивую улыбку на долгие годы. «Вечерняя Москва» узнала у стоматолога-ортодонта Марии Балакиревой, как выбрать хорошего специалиста и понять, что перед тобой плохой врач.
По ее словам, у хорошего стоматолога должно быть высшее образование, дипломы об окончании курсов повышения квалификации. Личная рекомендация близких людей также поможет не ошибиться.
«Профессиональный стоматолог должен иметь высшее образование. Это имеет большое значение. Кроме того, различные курсы и мастер-классы также влияют на степень профессионализма. Я рекомендую узнать об образовании зубного врача перед посещением. Кроме того, личные рекомендации друзей или знакомых могут помочь найти грамотного специалиста»,
— рассказала Балакирева.
Врач отметила, что клиент сам не сможет определить профессионализм стоматолога. По ее мнению, нужно ориентироваться на личную симпатию и оценивать степень комфорта рядом со специалистом.
«Обычный клиент не сможет понять, хороший перед ним врач или плохой, по профессиональным признакам. Только коллега может оценить специалиста. Я рекомендую выбирать врача по личной симпатии и своим ощущениям. Важно, чтобы пациенту было с ним комфортно. Более того, стоматолог должен прислушиваться к вашим пожеланиям и ощущениям, чтобы не навредить и не оставить плохого впечатления»,
— считает эксперт.
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