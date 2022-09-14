Как выбрать хорошего стоматолога

«Обычный клиент не сможет понять, хороший перед ним врач или плохой, по профессиональным признакам. Только коллега может оценить специалиста. Я рекомендую выбирать врача по личной симпатии и своим ощущениям. Важно, чтобы пациенту было с ним комфортно. Более того, стоматолог должен прислушиваться к вашим пожеланиям и ощущениям, чтобы не навредить и не оставить плохого впечатления»,