Почему перед сном нельзя пить воду

Многие из нас выпивают стакан воды перед сном и не видят в этом ничего плохого. Но на самом деле это может негативно сказаться на здоровье.

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Если вы перед сном выпьете воду, то это, скорее всего, нарушит цикл вашего сна. На портале glamour.hu отмечается, что лучшим решением будет не пить много воды за пару часов до сна и вообще отказаться от воды за несколько минут до отхода ко сну. В противном случае есть большая вероятность, что тело получит слишком много жидкости, а это может плохо сказаться на качестве сна.

Если вы выпьете чересчур много воды, то можете проснуться ночью из-за желания сходить в туалет. Это как раз может привести к нарушению цикла сна и ухудшить качество самого сна. Если же так будет продолжаться достаточно долго, то у вас может развиться бессонница.

В то же время если благодаря небольшому количеству воды вы легче засыпаете, то в небольшом стакане жидкости перед сном нет ничего плохого. Тем не менее важно соблюдать баланс и следить за тем, как потребление воды сказывается на качестве сна.

Кроме того, иногда позывы в туалет по ночам могут говорить о болезни. Причём возникает в этом случае желание сходить в туалет, даже если вы почти не пьёте воду перед сном. Называется это заболевание никтурией, и оно обычно возникает у тех, у кого нет фазы глубокого сна.