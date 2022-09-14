Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+19° в 
USD 60.07EUR 60.94
Войти в почту
1 час назад

Стоматологические процедуры, которые требуют предварительной подготовки

Вечерняя Москва

Стоматолог-пародонтолог, кандидат медицинских наук Егана Маруфиди рассказала, какие процедуры требуют предварительной подготовки.

Стоматологические процедуры, требующие подготовки
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Процедура удаления зуба может стать причиной серьезных осложнений, если не провести предварительную подготовку. Сначала пациенту рекомендуется профессиональная чистка для максимального удаления патогенной флоры в ротовой полости. Санация снижает риск инфицирования во время удаления зуба и создает необходимые условия для заживления мягких тканей.

Санация полости рта, пародонтологическое лечение при воспалении десен необходимы перед фиксацией виниров на зубы. Это обязательные условия для установки керамических пластин.

Перед протезированием зубов нужно устранить кариозные полости, иначе зубы продолжат разрушаться.

Для коррекции прикуса в современной ортодонтии применяют элайнеры или брекет-системы. Обе методики требуют повышенного внимания к гигиене зубов. Если предварительно не пролечить кариес, воспаление десен, не удалить зубные отложения, здоровье ротовой полости будет только ухудшаться, передает aif.ru.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители