Стоматологические процедуры, требующие подготовки

Стоматолог-пародонтолог, кандидат медицинских наук Егана Маруфиди рассказала, какие процедуры требуют предварительной подготовки.

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Процедура удаления зуба может стать причиной серьезных осложнений, если не провести предварительную подготовку. Сначала пациенту рекомендуется профессиональная чистка для максимального удаления патогенной флоры в ротовой полости. Санация снижает риск инфицирования во время удаления зуба и создает необходимые условия для заживления мягких тканей.

Санация полости рта, пародонтологическое лечение при воспалении десен необходимы перед фиксацией виниров на зубы. Это обязательные условия для установки керамических пластин.

Перед протезированием зубов нужно устранить кариозные полости, иначе зубы продолжат разрушаться.