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3 часа назад

Врач рассказала, какие привычки вредят поджелудочной железе

Letidor.ru

Одним из важнейших органов пищеварительной системы, который позволяет ей слаженно функционировать, является поджелудочная железа. Она вырабатывает как пищеварительные ферменты, так и гормоны, которые регулируют уровень сахара в крови. Сбои в работе органа грозят серьезными заболеваниями. Подробности читайте в нашей новости.

Огромный вред поджелудочной наносить алкоголь и курение, эти вредные привычки буквально разрушают орган, в нем начинаются воспалительные процессы. Также лучше отказаться от сладостей.Если постоянно злоупотреблять продуктами, вредными для поджелудочной это приведет к ее интоксикации, начнутся необратимые процессы. Не меньший вред органу наносит и бесконтрольный прием лекарственных препаратов, сообщает «Москва 24».

Ране «Летидор» писал о том, что врач перечислила привычки, подрывающие здоровье желудка.

ЗОЖ,Видео,
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