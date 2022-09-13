Одним из важнейших органов пищеварительной системы, который позволяет ей слаженно функционировать, является поджелудочная железа. Она вырабатывает как пищеварительные ферменты, так и гормоны, которые регулируют уровень сахара в крови. Сбои в работе органа грозят серьезными заболеваниями. Подробности читайте в нашей новости.

Огромный вред поджелудочной наносить алкоголь и курение, эти вредные привычки буквально разрушают орган, в нем начинаются воспалительные процессы. Также лучше отказаться от сладостей.Если постоянно злоупотреблять продуктами, вредными для поджелудочной это приведет к ее интоксикации, начнутся необратимые процессы. Не меньший вред органу наносит и бесконтрольный прием лекарственных препаратов, сообщает «Москва 24».