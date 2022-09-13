Может ли тыква понизить уровень сахара в крови

Люди, страдающие таким заболеванием как сахарный диабет, отлично знают, что есть продукты, помогающие поддерживать в норме уровень сахара в крови. К таким продуктам часто относят тыкву. Так ли этот яркий овощ полезен при диабете, «Рамблеру» объяснил врач общей практики, врач-кардиолог, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев.

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Несколько лет назад китайские ученые поделились результатами исследования, проведенного на больных диабетом крысах. Специалисты обнаружили, что экстракт тыквы способствует восстановлению клеток поджелудочной железы животных, в результате чего активность бета-клеток, вырабатывающих инсулин, повышается, и в крови нормализуется уровень гормона. Кроме того, в тыкве много клетчатки, а с помощью нее, как отмечают ученые, показатели сахара в крови легче держать под контролем.

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Казалось бы, ешь тыкву и не переживай, но на деле оказывается не так просто.

К только человеку ставят диагноз сахарный диабет, он получает либо таблетированные формы сахароснижающих препаратов, либо его переводят на инсулин. Начиная с первого дня постановки диагноза, человек должен придерживаться строгого режима питания, самый простой вариант — стол номер 9. Продукты разделены по группам, но диабетикам рекомендованы продукты, которые имеют гликемический индекс от 0 до 30. При всей пользе тыквы, ее гликемический индекс нестабилен. И если в небольшом количестве тыква может принести пользу, то при постоянном ее потреблении это неизбежно будет приводить к повышению сахара. Этот продукт можно потреблять в умеренных количествах. Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Необходимо также учитывать то, каким образом тыква приготовлена. Так, например, не стоит забывать, что в овоще много крахмала, который при термической обработке расщепляется и становится легкоусваиваемым. И вместо пользы и снижения уровня сахара в крови есть вероятность после злоупотребления подобными блюдами, напротив, поднять его до нежелательных значений.

При термической обработке гликемический индекс тыквы будет повышаться. Поэтому основная польза от этого продукта - содержание большого количества витаминов группы B, A, E, C, кромет того важно отметить содержание бета-кератина, который улучшает иммунный статус, улучшает состояние сосудов, благотворно влияет на обменные процессы. Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"