Может ли тыква понизить уровень сахара в крови

Люди, страдающие таким заболеванием как сахарный диабет, отлично знают, что есть продукты, помогающие поддерживать в норме уровень сахара в крови. К таким продуктам часто относят тыкву. Так ли этот яркий овощ полезен при диабете, «Рамблеру» объяснил врач общей практики, врач-кардиолог, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев.
Несколько лет назад китайские ученые поделились результатами исследования, проведенного на больных диабетом крысах. Специалисты обнаружили, что экстракт тыквы способствует восстановлению клеток поджелудочной железы животных, в результате чего активность бета-клеток, вырабатывающих инсулин, повышается, и в крови нормализуется уровень гормона. Кроме того, в тыкве много клетчатки, а с помощью нее, как отмечают ученые, показатели сахара в крови легче держать под контролем.
Казалось бы, ешь тыкву и не переживай, но на деле оказывается не так просто.
Необходимо также учитывать то, каким образом тыква приготовлена. Так, например, не стоит забывать, что в овоще много крахмала, который при термической обработке расщепляется и становится легкоусваиваемым. И вместо пользы и снижения уровня сахара в крови есть вероятность после злоупотребления подобными блюдами, напротив, поднять его до нежелательных значений.