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1 час назад

Врач назвала главные ошибки при лечении горла

Don24.ruиещё 1

Основные ошибки при лечении горла назвала врач-оториноларинголог Екатерина Богданова. Она заявила, что частые полоскания в целях профилактики инфекций не дадут никакого эффекта.

Врач назвала главные ошибки при лечении горла
Фото: Don24.ruDon24.ru

«Наша слизистая – уникальная экосистема, которая состоит из миллиардов бактерий, которые и являются самым основным защитным механизмом»,

– пояснила врач в эфире программы «О самом главном».

Регулярное полоскание горла, по ее словам, приведет к нарушению защитных функций и может буквально высушить слизистую, что будет способствовать проникновению в организм патогенных бактерий.

«К числу бесполезных способов лечения боли в горле можно смело отнести все гомеопатические препараты, мед, чеснок и лук. Не помогут и столь любимые в народе горчичники и банки»,

– приводит слова врача «Газета.ру».

А вот мятные леденцы специалист рекомендует, потому что они помогают вырабатывает слюну, а в ней содержится лизоцим – природный антибиотик.

ЗОЖ,Екатерина Богданова,
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