Врач назвала главные ошибки при лечении горла

Основные ошибки при лечении горла назвала врач-оториноларинголог Екатерина Богданова. Она заявила, что частые полоскания в целях профилактики инфекций не дадут никакого эффекта.
«Наша слизистая – уникальная экосистема, которая состоит из миллиардов бактерий, которые и являются самым основным защитным механизмом»,
– пояснила врач в эфире программы «О самом главном».
Регулярное полоскание горла, по ее словам, приведет к нарушению защитных функций и может буквально высушить слизистую, что будет способствовать проникновению в организм патогенных бактерий.
«К числу бесполезных способов лечения боли в горле можно смело отнести все гомеопатические препараты, мед, чеснок и лук. Не помогут и столь любимые в народе горчичники и банки»,
– приводит слова врача «Газета.ру».
А вот мятные леденцы специалист рекомендует, потому что они помогают вырабатывает слюну, а в ней содержится лизоцим – природный антибиотик.