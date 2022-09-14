Врач назвала главные ошибки при лечении горла

Основные ошибки при лечении горла назвала врач-оториноларинголог Екатерина Богданова. Она заявила, что частые полоскания в целях профилактики инфекций не дадут никакого эффекта.

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«Наша слизистая – уникальная экосистема, которая состоит из миллиардов бактерий, которые и являются самым основным защитным механизмом»,

– пояснила врач в эфире программы «О самом главном».

Регулярное полоскание горла, по ее словам, приведет к нарушению защитных функций и может буквально высушить слизистую, что будет способствовать проникновению в организм патогенных бактерий.

«К числу бесполезных способов лечения боли в горле можно смело отнести все гомеопатические препараты, мед, чеснок и лук. Не помогут и столь любимые в народе горчичники и банки»,

– приводит слова врача «Газета.ру».