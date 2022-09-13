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2 часа назад

Врач рассказала, как есть и пить, чтобы от тренировок был толк

Москва24иещё 1

Врач-диетолог, терапевт Светлана Исакова рассказала, как правильно есть и пить, чтобы занятия спортом принесли максимальную пользу. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Врач рассказала, как есть и пить, чтобы от тренировок был толк
Фото: М24М24

Эксперт призвала избегать тренировок натощак. Она предупредила, что это может вызвать головные боли, мышечную слабость и привести к потере сознания от недостатка глюкозы и энергии. Исакова объяснила, что сжигаться будут не жиры, а то, из чего проще забрать энергию – гликоген (форма хранения глюкозы в клетках) и белок.

Кроме того, врач отметила, что питание перед тренировкой способно повысить уровень адреналина, что обеспечит более бодрый настрой. Диетолог рекомендовала подготовить себе легкий перекус за 1,5 часа до занятия спортом. Лучшим вариантом будет белок и сложные углеводы – легкий салат с кусочком мяса, птицы или рыбы. Если тренировка утром – каша на молоке или творог.

Тем, кто регулярно тренируется, можно устроить перекус и за 40 минут до занятий. Это может быть протеиновый батончик или сложный углевод. Они дадут больше энергии.

Также необходимо соблюдать режим питья. Утолить жажду лучше за 30–40 минут до тренировки. Однако, если цель заключается в похудении, то потребление жидкости лучше ограничить, добавила диетолог. После занятий воду можно пить в небольшом количестве через 15–20 минут.

Исакова подчеркнула, что легкий перекус можно сделать через 30–40 минут после окончания тренировки. Это может быть фрукт или овощ. Через 1,5–2 часа – полноценный прием пищи. Пусть это будут отварные или тушеные овощи с мясом, рыбой или птицей.

Ранее фитнес-тренер и эксперт по правильному питанию Яна Логвина объяснила, как избавиться от жировых складок на спине и животе без строгих диет. Специалист посоветовала избегать таких радикальных мер, как "голодные" диеты, и уделять больше внимания организации питания.

Она посоветовала сформировать баланс белков, жиров и углеводов в рационе в соотношении 30/30/40 соответственно.

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