Научно доказано: тыква снижает сахар в крови

При сахарном диабете особенно важно следить за тем, что вы пьёте и едите. Существуют также продукты, помогающие поддерживать в норме уровень сахара в крови. Среди них - тыква.

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По словам зарегистрированного диетолога JustCBD Натали Комовой, в Иране и Мексике тыкву применяют при лечении диабета. Дело в том, что в этом продукте содержатся клетчатка и антиоксиданты. Именно они помогают регулировать сахар в крови.

Результаты исследований также показывают, что порошки и экстракты тыквы, которые используются в качестве лекарств, снижают сахар в крови у животных и у людей.

В семенах тыквы, как отмечает специалист, есть белки и полезные жиры. Эти два компонента помогают контролировать уровень сахара в крови.

Кроме того, Healthline подчёркивает, что в тыкве содержится много клетчатки. Научные исследования демонстрируют, что при употреблении в пищу подобных продуктов становится легче держать под контролем показатели сахара в крови.

В исследовании, результаты которого были опубликованы в журналах Bioscience, Biotechnology и Biochemistry, учёные выделили два вещества. Эти соединения (тригонеллин, никотиновая кислота) как раз могут быть ответственны за снижение сахара в крови и за предотвращение диабета.