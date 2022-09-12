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43 минуты назад

Как облегчить мышечную боль после тренировки

Мира Маркина
Прокофьев Денис Александровичэксперт

После возвращения к спорту после долгого перерыва каждый хотя бы однажды испытывал такую мышечную боль, которая не позволяет даже нормально садиться, вставать и делать любые другие привычные движения. "Рамблер" спросил у эксперта, можно ли снизить интенсивность мышечной боли после тренировки.

Как облегчить мышечную боль после тренировки
Фото: UnsplashUnsplash

Мышечная боль может быть связана с перенапряжением мышц, а также с недостаточностью кровоснабжения мышц вследствие плохой разминки. Потому первое, о чем важно знать, приступая к тренировке – как важна качественная разминка. Это позволит мышцам хорошо разогреться, что поможет избежать их травмирования во время выполнения упражнений.

Чтобы купировать эту боль, можно использовать местные разогревающие мази, местные НПВС. Если боль усиливается – многие начинают прием таблетированных форм НПВС и миорелаксантов. Также можно использовать эластичный компрессионный трикотаж. В этом случае достаточно быстро купируется боль, либо, как говорят спортивные врачи, необходимо на следующий день дать физическую нагрузку, и в этом случае продукты распада в виде молочной кислоты разойдутся, и боль уйдёт.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Также особое значение имеет выполнение растяжки после завершения тренировки – это снизит вероятность сильных болей в мышцах в последующие дни.

Перед приемом таблетированных средств не лишним будет проконсультироваться с вашим лечащим врачом или сертифицированным тренером.

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