Как облегчить мышечную боль после тренировки

После возвращения к спорту после долгого перерыва каждый хотя бы однажды испытывал такую мышечную боль, которая не позволяет даже нормально садиться, вставать и делать любые другие привычные движения. "Рамблер" спросил у эксперта, можно ли снизить интенсивность мышечной боли после тренировки.
Мышечная боль может быть связана с перенапряжением мышц, а также с недостаточностью кровоснабжения мышц вследствие плохой разминки. Потому первое, о чем важно знать, приступая к тренировке – как важна качественная разминка. Это позволит мышцам хорошо разогреться, что поможет избежать их травмирования во время выполнения упражнений.
Также особое значение имеет выполнение растяжки после завершения тренировки – это снизит вероятность сильных болей в мышцах в последующие дни.
Перед приемом таблетированных средств не лишним будет проконсультироваться с вашим лечащим врачом или сертифицированным тренером.