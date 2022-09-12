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2 часа назад

Кардиолог перечислила лучшие продукты, снижающие холестерин

Волгоградская правдаиещё 1

Миндаль, семена чиа и овсянка вошли в топ-5 продуктов для здоровья сердца.

Названы лучшие продукты, снижающие холестерин
Фото: pixabay.com.pixabay.com.

Кардиолог Элизабет Клодас перечислила пять продуктов, снижающих холестерин. Ее комментарий передает CNBC.

Так, одним из таких продуктов признана овсянка, богатая клетчаткой. В результате исследований выяснилось, что всего 10 граммов клетчатки ежедневно снижают риск возникновения сердечного приступа на 14%.

Вторым продуктом, улучшающим показатели холестерина, считается миндаль. Однако его можно заменить любыми другими орехами, например, фисташками или грецким орехом.

Семена чиа в этом топе расположились на 3-м месте. Они содержат в себе омега-3 жирные кислоты, благодаря чему уменьшается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 16%.

Частое употребление овощей также благотворно влияет на здоровье сердца. Эксперты рекомендуют добавить в рацион побольше шпината, брокколи и капусты.

Завершает топ полезных для снижения холестерина продуктов арбуз. В нем содержится ликопин, влияющий на уровень холестерина. Его можно заменить на клубнику, авокадо или виноград.

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