Какие привычки убивают поджелудочную железу

Алкоголь, курение, употребление жирных и сладких продуктов, а также бесконтрольный прием лекарств негативно влияют на здоровье поджелудочной железы. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева .

"Естественно, поджелудочная может пострадать... Секреторная, ферментативная активность будет снижена. В результате воспалительные процессы поджелудочной железы могут сказаться на ее функции",

"Сладкие продукты нарушают работу инсулярного аппарата поджелудочной железы. Высокоуглеводные продукты приводят к инсулинорезистентности, а потом к сахарному диабету",

Подорвать здоровье поджелудочной способен и бесконтрольный прием лекарственных препаратов, добавила врач. При этом проблемы могут не только возникнуть, но и с течением времени ухудшаться.