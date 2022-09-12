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2 часа назад

Какие привычки убивают поджелудочную железу

Москва24иещё 2

Алкоголь, курение, употребление жирных и сладких продуктов, а также бесконтрольный прием лекарств негативно влияют на здоровье поджелудочной железы. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

Какие привычки убивают поджелудочную железу
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Одной из самых главных вредных привычек, убивающих поджелудочную, специалист назвала регулярное употребление алкоголя.

"Естественно, поджелудочная может пострадать... Секреторная, ферментативная активность будет снижена. В результате воспалительные процессы поджелудочной железы могут сказаться на ее функции",

– отметила Королева.

Злоупотребление жирным и сладким также несет вред поджелудочной.

"Сладкие продукты нарушают работу инсулярного аппарата поджелудочной железы. Высокоуглеводные продукты приводят к инсулинорезистентности, а потом к сахарному диабету",

– предупреждает диетолог.

Подорвать здоровье поджелудочной способен и бесконтрольный прием лекарственных препаратов, добавила врач. При этом проблемы могут не только возникнуть, но и с течением времени ухудшаться.

ЗОЖ,Маргарита Королева,
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