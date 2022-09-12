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6 минут назад

Врач рассказал о последствиях укусов насекомых

Вечерняя Москва

Обычный укус насекомого порой может вызвать резко негативную реакцию: потерю сознания и другие состояния, требующие оказания помощи. Если такая ситуация произошла, нужно прежде всего обезопасить себя и окружающих от этого насекомого. Об этом рассказал преподаватель первой помощи Павел Ильин.

Врач рассказал о последствиях укусов насекомых
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Первое, что нужно сделать, это обезопасить себя, окружающих и пострадавшего от этого насекомого. Возьмем для примера осу. Она не должна продолжать кусать пострадавшего, желательно не оставлять в нем жало,

— сообщил Ильин в комментарии РИАМО.

После создания безопасных условий нужно перейти к контролю за сознанием и дыханием пострадавшего. Если пострадавший находится без сознания и не дышит, необходимо провести сердечно-легочную реанимацию.

Ильин призвал никак не воздействовать на место укуса. Единственное, что можно сделать до приезда врачей — наложить повязку.

Если пострадавшего укусило незнакомое насекомое, его стоит сохранить и показать прибывшим на вызов медикам. Это может понадобиться в случае каких-либо опасных реакций на этот укус.

ЗОЖ,Павел Ильин,
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