Врач обозначил границы нормальной температуры тела

«Колебания температуры тела на 0,5 градуса в течение дня могут быть нормой, а повышение на 2-3 градуса — признаком серьезного заболевания. Также повышение на один градус может не свидетельствовать о наличии проблем со здоровьем, а колебание температуры на несколько градусов должно привлечь ваше внимание»,